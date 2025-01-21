  1. Ekonomi
21 Oca 2025 14:19

Türkiye İsrail'le ticareti yeniden başlatabilir

Türkiye İsrail'le ticareti yeniden başlatabilir

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin İsrail ile ticareti yeniden başlatabileceğini ifade etti.

Siyonist İsrail ile Hamas'ın yaptığı anlaşma uyarınca Gazze'de pazar günü ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, DEİK Başkanı Nail Olpak, "barış kalıcı olursa Türkiye'nin İsrail'le ticaretinin tekrar başlayabileceğini" söyledi.

Ankara hükümeti, 2 Mayıs 2024'te Türkiye ile İsrail arasındaki ticareti resmen durdurduğunu açıklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile ticaretin tamamen kesildiğini savunurken sektörden kaynaklar, İsrail'e ihracatın Filistinli ithalatçılar ve diğer ülke limanları üzerinden devam ettiğini söylüyor.

News ID 1923655

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