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21 Oca 2025 16:54

Siyonist Genelkurmay Başkanı istifa etti

Siyonist Genelkurmay Başkanı istifa etti

Katil İsrail rejiminin genelkurmay başkanı Herzi Halevi istifa etti.

Arap medyasına göre, katil İsrail rejiminin genelkurmay başkanı Herzi Halevi istifa etti.

Siyonist Genelkurmay Başkanı Halevi, 6 Mart'ta görevi bırakacak.

Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu.

İşgal ordusunun güney komutanlığı komutanı Yaron Finkelman'ın da istifa edeceği açıklandı.

Daha önce genelkurmay başkan yardımcısı Amir Baram'ın şubat ayında görevden ayrılmak için istifa mektubu verdiği belirtilmişti.

7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin’in Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenleyen İsrail’de ateşkesi “hezimet” olarak yorumlayan 3 bakan da istifa etmişti.

News ID 1923665

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