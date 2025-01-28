Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etti

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne neden olan ölümcül beton tente çökmesi nedeniyle aylardır süren protestoların ardından Salı günü istifa etti.

Vucevic'in istifası, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırbistan'daki grevci üniversite öğrencilerinin taleplerine yanıt olarak "hükümetin acil ve kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılacağını" söylemesinden sadece bir gün sonra geldi.

Ancak Vucevic, bu sabah kuzeydeki Novi Sad kentinde ve bölgesel başkentte protesto düzenleyen öğrencilere yönelik saldırı haberlerini gördükten sonra istifa etmeye karar verdiğini söyledi.

İstifasını veren Vucevic, salı günü düzenlediği basın toplantısında "(Hükümet) en üst düzeyde sorumluluk göstermek zorundadır. Toplumdaki gerilimi daha fazla arttırmamak için az önce açıkladığım kararı aldım," dedi.