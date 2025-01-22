DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sona erdi

28 Aralık'ta PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti bugün ikinci görüşme için İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin 4 saat sürdüğü öğrenildi. Heyet, yapılan görüşmenin ardından İmralı'dan ayrıldı.

İlk ziyaret 28 Aralık'taydı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, İmralı'daki görüşme sonrası Meclis'te temsiliyeti bulunan siyasi parti başkanları, cezaevindeki siyasetçiler ile DEM Parti bileşenleri ve çeşitli çevrelerle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.