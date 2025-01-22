DEM Parti heyeti bugün Abdullah Öcalan'la görüşecek

DEM Parti İmralı heyetinin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün ikinci kez İmralı Adası'na gideceği açıklandı.
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.
Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Perdin Buldan yer alıyor.
DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.
O görüşmeye TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı.
DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.
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