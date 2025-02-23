Türkiye Adalet Bakanı Tunç’tan "İmralı" açıklaması

Aydınlık'a göre, Türkiye Adalet Bakanı Tunç, AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi öncesinde, DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, görüşmeye ilişkin sorulan soruyu yanıtlayarak 'talep gelmesi halinde gerekli izinleri sağlarız' ifadelerini kullandı.

Tunç, "DEM Parti tarafından 2 kez izin istendi, bakanlığımız tarafından bu izin sağlandı 3’üncü görüşme için henüz bir talep olmadı olduğu zaman gerekli izinleri sağlarız" dedi.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye en büyük hedefimiz, 40 yıldan bu yana terörle mücadele eden nadir bir ülkeyiz. PKK terör örgütü ülkemize çok büyük maddi kayıplar verdirdiği gibi manevi kayıplarımız da oldu. Dışardaki gelişmeler, Suriye’de gelişen son durum, geldiğimiz noktada ülkemizin yeni dönemde artık terörden arınmış bir Türkiye’ye adım atma kararlılığımız var.