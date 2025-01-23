  1. İran
23 Oca 2025 19:36

Ayetullah Ameli'den Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen suikast tehdidine cevabı

Ayetullah Ameli'den Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen suikast tehdidine cevabı

Erdebil Cuma Hatibi Ayetulalh Ameli, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen üst düzey bir yetkilinin suikast tehdidine anlamlı bir şiir paylaşarak tepki gösterdi.

İran'ın Erdebil kenti Cuma Hatibi Ayetullah Ameli, şunları yazdı: 

"Binlerce düşman beni yok etmek istiyorsa da senin gibi dost varken düsmandan korkum yok." 

Azerbaycan Cumhuriyeti medyasında son günlerde Azerbaycan Yüksek Konseyi Başkanı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in üst düzey danısmanı, Erdebil Cuma namazı hatibinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden bahseden bir video yayınlanmıştır.

Son günlerde İran İslam Cumhuriyeti iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeye çalışırken bazı Azerbaycanlı yetkililerden gerginliği artıracak açıklamalar geliyor.

News ID 1923730

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