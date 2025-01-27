Belarus Cumhurbaşkanı seçimini Lukaşenko kazandı

Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Aleksandr Grigorieviç Lukaşenko yüzde 86.82 oy alarak kazandı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, düzenlediği basın toplantısı sırasında, aklaşık 6,9 milyon vatandaşın oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere katılım oranının yüzde 85.7 olduğunu kaydetti.

Karpenko’ya göre Lukaşenko dışında oy dağılımı şöyle oldu:

Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 3.21,

Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 2.02,

Bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1.86,

Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1.74.

Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 3.6 olarak gerçekleşti.

Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçim sırasında ülkede asayiş ve güvenliğin sağlandığı belirtilerek, "Ciddi bir ihlal yaşanmadı. Durum polisin kontrolü altında" ifadesi kullanıldı.