İran Heyeti Belarus seçimlerini gözlemlemek için Minsk’te

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Dairesi Genel Müdürü ve beraberindeki heyet, Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerini uluslararası gözlemci olarak izlemek üzere bu ülkenin başkenti Minsk’e ulaştı.

Seçim süreci yerinde izlenecek

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'nun düzenlediği program çerçevesinde, İran heyeti başkent Minsk’teki çeşitli seçim sandıklarını ziyaret edecek. Heyet, seçim sürecini yerinde gözlemleyerek, Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin işleyişi hakkında bilgi alacak.

Belarus'un Tahran Büyükelçisi, İran İçişleri Bakan Yardımcısı'nı Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerini uluslararası gözlemci olarak izlemek üzere Minsk’e davet etmişti.

Bu davet, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.