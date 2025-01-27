İran heyeti, Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ile görüştü

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Dairesi Genel Müdürü Mohsen İslami, beraberindeki heyetle birlikte Belarus'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlerken, Karpenko ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karpenko İran heyetinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerden dolayı memnuniyetini ifade etti.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Dairesi Genel Müdürü Mohsen İslami ise yaptığı açıklamada, "Bugün bağımsız ülkelerde gördüğümüz şey, seçimlerin bağımsız, şeffaf ve yerel değerlere dayalı olarak düzenlenmesidir. Bu çok önemli bir noktadır." dedi.

İslami ayrıca, Belarus halkının seçimlere katılarak kendi kaderini belirlemede aktif bir rol oynamayı tercih ettiğine vurgu yaparak, "Belarus halkı, sandıklar aracılığıyla kendi kaderinde söz sahibi olmayı seçti." ifadelerini kullandı.

İslami, İran heyetinin ziyaret ettiği seçim sandıklarında özel bir düzenin mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Karpenko ise İran ile seçim alanında iş birliğini genişletme arzusunu dile getirdi ve Belarus'taki seçim süreçlerini geliştirmeye yardımcı olabilecek bilgi ve verilerin paylaşılmasını talep etti.