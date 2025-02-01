Güney Californiya’daki yangınlar 24 gün sonra tamamen söndürüldü

Güney Californiya’da 7 Ocak’ta başlayan ve büyük yıkıma yol açan yangınların 24 gün sonra tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu.

“Eaton” ve “Palisades” adı verilen yangınlar, aşırı kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı. Palisades yangını, Malibu’nun doğusunda başladı ve kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Eaton yangını ise Los Angeles Ulusal Ormanı’nın eteklerinde başladı ve Altadena bölgesine doğru ilerledi.

Yetkililere göre yangınlarda en az 29 kişi hayatını kaybetti. Palisades yangınında 12 kişi, Eaton yangınında ise 17 kişi yaşamını yitirdi.

Yangınların çıkış nedenine dair soruşturmalar devam ediyor.

Büyük yıkım: Binlerce yapı ve on binlerce hektar alan kül oldu

Palisades yangını 9 bin 500 hektarlık alanı küle çevirirken, 6 bin 837 binayı yok etti ve binden fazla yapıya zarar verdi. Eaton yangını ise 5 bin 700 hektarlık alanı etkiledi ve bin 600 hektarlık şehir alanında büyük hasar bıraktı.

Yetkililer, hafta sonunda yaşanan fırtına ve yoğun yağışların itfaiyecilere yangını söndürmede büyük destek sağladığını belirtti.

