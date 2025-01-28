Los Angeles’taki yangınlarda ölü sayısı 29’a çıktı

ABD’nin California eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde 7 Ocak’ta çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’nun açıklamasına göre, Palisades Yangını’nda 12, Eaton Yangını’nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29’a ulaştı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Palisades Yangını’nın yüzde 95 oranında kontrol altına alındığı kaydedildi. 14 bin 21 dönümlük alana yayılan Eaton Yangını’nın ise yüzde 99 oranında söndürüldüğü aktarıldı.

Yetkililer, yangın bölgesinde etkili olan yağmurun yol açtığı çamur selinin, toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısını yaptı. Külün, yanan araçlar, elektronik eşyalar, piller, yapı malzemeleri, boyalar, mobilyalar ve diğer ev eşyalarından oluşan toksik bir karışım olduğu ifade edildi.

Meteoroloji uzmanları, yangınların vurduğu bölgelerde daha fazla kül akışı olacağı konusunda uyarıyor. Bölgede temizlik yapan ekiplere koruyucu ekipman kullanılması önerildi.