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4 Şub 2025 09:38

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü: İsrailli işgalciler 23 binayı yıktı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü: İsrailli işgalciler 23 binayı yıktı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Batı Şeria'daki şiddetin önemli ölçüde arttığını duyurdu.

El-Cezire'nin aktardığına göre, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Batı Şeria genelinde şiddetin büyük ölçüde arttığını bildirdi.

Örgüt açıklamasında, "Batı Şeria genelinde yoğun şiddetin boyutu artıyor. Gazze'de ateşkesin uygulanmaya başlamasından bu yana Cenin, Tulkerem ve Tubas'taki şiddet olayları tırmandı ve bu durum kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "Cenin'de İsrail'in sürekli operasyonları sonucu oluşan abluka, bu bölgede hayati kaynakların tükenmesine neden oldu." denildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, İsrailli işgal güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na eş zamanlı düzenlediği saldırılarda 23 binayı yerle bir ettiğini duyurdu.

Örgüt ayrıca, Cenin'de 20 bin, Tulkerem'de ise 6 bin Filistinlinin yerinden edildiğini ve 150 ila 180 evin zarar gördüğünü bildirdi.

News ID 1924045

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