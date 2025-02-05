Suudi Arabistan: Bağımsız Filistin'e desteğimiz sarsılmaz

Russia Today'in haberine göre, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin etnik temizliğine ve Riyad ile Tel Aviv arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından, Suudi yetkililer bu iddialara yanıt verdi. Trump'ın açıklamalarında, Suudi Arabistan'ın bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olmadığına dair ifadeler yer almıştı.

Bu bağlamda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir bildiriyle Riyad'ın bağımsız Filistin devletinin kurulmasına olan bağlılığını vurguladı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı: "Riyad, bağımsız Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunun sağlam, istikrarlı ve sarsılmaz olduğunu defalarca vurgulamıştır."

Ayrıca, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ülkesinin bu konudaki tutumunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu ve bunun hiçbir şekilde farklı yorumlara yol açmayacak kadar belirgin olduğu ifade edildi.

Bildiride ayrıca şu hususlara dikkat çekildi: "Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından zorla çıkarılmasını öngören her türlü planı reddediyoruz."

Riyad, aynı zamanda, Filistin halkının haklarını ihlal eden her türlü eylemi – ister yerleşim politikaları, ister toprak ilhakı veya zorla yerinden edilme olsun – reddettiğini belirtti.

Son olarak, bildiride şu ifadelere yer verildi: "Riyad, bu konuda kesin tutumunun müzakereye açık olmadığını teyit etmektedir. Filistin halkının hakları garanti altına alınmadan barış sağlanamaz."