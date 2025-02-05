ABD ve Türkiye'den Irak'ta feshedilen Baas Partisi'ni yeniden canlandırma çabaları

Al Maluma’ya göre, Irak’ın Anbar vilayetinden bir yetkili, feshedilen Baas partisinin ilk ofisinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Erbil'de açıldığını duyurdu.

Söz konusu yetkili, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yöneticilerinin, feshedilen Baas Partisi liderlerinin ABD ve Türkiye'nin desteğiyle ilk ofisini Erbil'de açmalarına izin verdiğini bildirdi.

Bu eylemin, Ürdün'ün dağılmış olan Baas Partisi'nin bu ülkede faaliyetlerine yeniden başlamayı kabul etmesinden sonraki ilk adım olduğunu belirten yetkili, “Ürdün'den Erbil'e giden Baas partisinin liderleri, dağılan bu partinin saflarını yeniden oluşturmaya ve Kuzey Irak'ta ofisler kurmaya çalışıyor. Bu eylem tamamen gizlilik içinde yapıldı” dedi.