ABD, müzakere dilinden anlamıyor

İran Hükümet Sözcücü Fatma Muhacirani, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hükümet Sözcücü Muhacirani, ABD ile müzkere hakkında, “Müzakere, İran'ın her zaman müzkere yanlısı bir ülke olarak izlediği bir stratejidir ancak güç dilinin ve azami baskının adı müzkere değildir. Müzakereye hayır dememizin sebebi karşı tarafın müzakere dilinden anlamaması ve sadece güç dilinden anlamasıdır. Aslına bakılırsa İranlılar müzakere ve dostluk yanlısıdırlar ama zorbalık ve ikiyüzlülüğe boyun eğmezler” dedi.

Hükümetin yaptırımlarla başa çıkmak için aktif bir planı olduğunu vurgulayan Muhacirani, “ABD yönetiminin İran'a azami baskı uygulayacağını öngörmüştük ama hükümetin ekonomik refah için aktif bir planı var. Halkın desteğiyle bu zor durumu aşacağız” ifadesini kullandı.