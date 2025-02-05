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5 Şub 2025 13:20

Çin’den ABD’ye “Filistin” tepkisi

Çin’den ABD’ye “Filistin” tepkisi

Çin, ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına tepki göstererek, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinden yana" olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına tepki gösterdi.

Lin Cien, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin savaş sonrası yönetimin temel ilkesi olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Gazze'de halkın zorla yerinden edilmenin hedefi haline getirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Sözcü Lin, "Umarız tüm taraflar ateşkesi fırsat olarak görerek savaş sonrası yönetimi, Filistin sorununu iki devlet temelinde çözecek doğru yola sokmak ve Orta Doğu'ya kalıcı barışı getirmek için kullanırlar." şeklinde konuştu.

News ID 1924093

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