6 Şubat 1979'da İran: SAVAK’ın feshi, gösteriler ve siyasi gelişmeler

6 Şubat 1979, İran'da önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı bir gündü. Meclis, SAVAK'ın feshi ve eski başbakanlar ile bakanların yargılanması ile ilgili yasa tasarılarını inceleyip onayladı.

Bu günde Mehdi Bazergan'a destek amacıyla büyük bir gösteri, düzenlendi ve İran Hava Kuvvetleri savaş uçakları Tahran semalarında uçuş yaptı. Meclis, SAVAK'ın feshi ve eski hükümet yetkililerinin yargılanmasına yönelik tasarıyı onayladı. Ayrıca, ABD Genelkurmay Başkanı, İran ordusunun birliğinden emin olduğunu belirtti. Ayrıca, Şapur Bahtiyar, İran'ın CENTO'dan çıkışını açıkladı.

SAVAK'ın feshi ile ilgili yasa tasarısının onaylanması:

Şapur Bahtiyar, sabah saat 09:10'da helikopterle Meclis'e gelerek, Meclis Başkanı Cevad Said ile görüştü. Meclisin açık oturumu, Bahtiyar'ın katılımıyla saat 09:30'da başladı. Meclis Başkanı, İmam Humeyni'nin İran'a dönüşünü kutladı ve bu dönüşün barış ve huzurla sonuçlanmasını temenni etti. Ardından SAVAK'ın feshi ve eski başbakanlar ile bakanların yargılanması önerisi görüşülerek kabul edildi.

Tasarıların onaylanmasının ardından, Bahtiyar kürsüye çıkarak:

"Devletin, yasaları ihlal edenlere karşı tavrı bellidir. Eskiden, SAVAK kanun tanımazdı, zorbalık yaparak bir diktatörlük kurmuşlardı, ama biz bu diktatörlük ve kanun ihlallerine karşı yeni bir diktatörlüğe geçmemeliyiz. Anayasadan bahsederken doğru bir şekilde uygulanmasından bahsediyoruz" dedi. Bahtiyar, ayrıca: "Herkes her gün bir hükümet kurarsa, bunu bir süreliğine tolera edebiliriz, ancak eğer işe koyulurlarsa, onları işte iş ile cevaplarız. Eğer kan dökülürse ve insanlara zarar verilirse, saldırganları burada isimleriyle açıklayacağım” şeklinde konuştu.

O gün İmam Humeyni (ra) yayımladığı bir bildiride halkın duygu ve düşüncelerine teşekkür etti. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İran'a döndükten sonra bana telgraf, mektup ve basın yoluyla tebrik, şükran, sevgi, sadakat ve dayanışmalarını bildiren herkese teşekkür ederim. İslam düşmanları ve Müslümanlar üzerindeki zaferinizi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasını Allah'tan dilerim."

Ayrıca İmam Humeyni'nin, Bazergan hükümetine halkın desteğini ifade eden genel bir yürüyüş çağrısı üzerine, yürüyüşler tüm ülke genelinde başladı. İmam Humeyni, konuşmalarında: "Ülke için akıllıca ve faydalı olan şey, Bahtiyar ve ordunun devrim karşısında olumlu bir tavır sergilemesidir" dedi.

Devrime destek gösterileri:

Tahran'daki Ruhaniyet Hareketi Cemaati, halkı 8 Şubat’ta büyük bir gösteriye katılarak Bazergan'ı desteklemeye çağırdı. Diğer siyasi gruplar da aynı şekilde, 8 Şubat yürüyüşüne katılmanın önemini vurguladılar. Ülke çapında, Bazergan ve geçici hükümetine destek için halk yürüyüşleri düzenlendi. Bu gösteriler Nur, Babol, Heştrud, Abbasabad, Şahrud, İsfahan, Zahidan, Hürremderre, Şahrud ve daha birçok şehirde yüzbinlerce kişi tarafından yapıldı ve Bahtiyar ve Şah’a karşı sloganlar atıldı.

8 Şubat 1979'da, Moskova Radyosu, "CIA ve SAVAK'ın, İran'daki dini ve siyasi liderleri öldürmek için bir komplo kurduklarını" duyurdu.

Sovyet basını ise, Bazergan hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Dünya petrol fiyatları iki katına çıkarak yükselirken, General Huyser İran'ı terk etti.

İmam Humeyni, Deniz Kuvvetleri personeliyle, kuru meyve ihracatçılarıyla, petrol şirketi çalışanlarıyla, halkın birliği ve birlikte hareket etmenin önemini, Şii-Sünni kardeşliğini ve halkın sorumluluğunu vurgulayan konuşmalar yaptı.