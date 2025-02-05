Grönland'da yabancı siyasi bağışlar yasaklandı

Grönland'da parlamento, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı özerk bölgenin kontrolünü ele geçirme tehditlerinin ardından yabancı siyasi bağışları yasaklayan bir yasa çıkardı.

Amacı "Grönland'ın siyasi bütünlüğünü" korumak olan yeni yasa, Salı günü onaylanarak yürürlüğe girdi.

Tasarının kendi ifadelerine göre, mevzuat "Grönland'daki jeopolitik çıkarlar ve müttefik bir büyük gücün temsilcilerinin Grönland'ı ele geçirme ve kontrol etme konusundaki ilgilerini ifade ettikleri mevcut durum ışığında görülmelidir."

Önlem ayrıca, yerel siyasi bağışları da sınırlandırıyor. Buna göre, tek bir partiye yapılan özel bağışlar toplamda 200.000 Danimarka kronunu (17,170 euro) geçemezken, bireyler 20.000 krondan (1,717 euro) fazla bağışta bulunamayacak.