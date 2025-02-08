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8 Şub 2025 09:48

Gazze'de beşinci esir takası: 183 Filistinli serbest bırakılacak

Gazze'de beşinci esir takası: 183 Filistinli serbest bırakılacak

İsrail ile Hamas arasında esir takasının beşinci turu bugün gerçekleştirilecek. Beşinci turda 3 İsrailli erkek esire karşılık, 183 Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 5'inci turunda serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedildi.

Açıklamada esirlerin listesinin arabuluculara ulaştırıldığı bildirildi.

Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

NTV

News ID 1924155

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