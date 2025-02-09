İran'dan 13 Judocu Tunus'taki uluslararası turnuvaya katılıyor

Afrika Judo Kupası 2025 Tunus, 12 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve İran Milli Takımı bu organizasyonda gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele edecek.

Bu kapsamda, gençler kategorisinde Reza Çaharmahali, Ali Taqizade, Nima Khodabandehlu, Muhammed Emin Eşrefi, Emir Abbas Çupan, Alirıza Niksereşt ve Puriya Banaian olmak üzere -60 kg’dan +100 kg’a kadar farklı sıkletlerde yer alan sporcular, Eyub Rastemi’nin teknik direktörlüğünde yarışacak. Büyükler kategorisinde ise Ali Fatih Mogaddam, Hamidreza Papi, İlyas Perhizgar, Soroş Cani, Hüseyin Namdar ve Hamidreza Melikzade yer alacak. Bu takımın antrenörlüğünü Hamed Melik Muhammedi yapacak.

Dünya Judo Federasyonu’nun resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, bu turnuva gençler ve büyükler kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenecek. Gençler kategorisinde 21 ülkeden 140 judocu 13 Şubat Perşembe günü mücadele edecek. Büyükler kategorisinde ise 23 ülkeden 197 sporcu 17 ve 18 Şubat Cumartesi-Pazar günleri karşılaşmalara çıkacak. Dikkat çeken bir diğer nokta ise büyükler kategorisindeki katılımcı listesinde, gençler takımındaki bazı sporcuların da yer almasıdır.