Türk medyası: İsmail Kartal Persepolis'i sil baştan yapacak

İsmail Kartal, Persepolis’in kadrosunu sil baştan değiştirecek.

Fenerbahçe'de 2023-24 Süper Lig sezonunda tek yenilgi ile 99 puan toplayarak ligi ikinci bitirmesinin ardından yerine Jose Mourinho’nun gelmesiyle kulüpten ayrılan İsmail Kartal, İran’ın yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Persepolis ile resmi sözleşme imzalayan İsmail Kartal, takımıyla şimdiye kadar biri Asya Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 3 resmi maça çıktı.

Kartal yönetimindeki "Kızıl Ordu" 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İran Fars Körfez Pro Ligi'nde 37 puanla lider Tractor’un 4 puan gerisinde yer alan Kartal’ın ekibi, takımda ciddi değişikliklere gidecek.

Kulüpte forma giyecek kalitede değil!

Fars basınından Khabar Varzeshi’nin aktarımına göre, İsmail Kartal, Persepolis'te çok sayıda futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması gerektiğini yönetime bildirdi.

63 yaşındaki Türk çalıştırıcının, kulüp yönetimine, oyuncuların Persepolis'te oynayacak kalitede olmadığını ilettiği söylendi.

Kartal, devre arası transfer döneminde, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden oyuncusu olan Serdar Dursun'u takıma eklemişti.

Kaynak: Nefes