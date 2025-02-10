Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran İslam Devrimi’nin 46. zafer yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutlayan Alizade, İran halkına barış, refah ve mutlu günler diledi.

Paylaşımda, ''Tahran'da düzenlenen Büyükelçilerle Selamlaşma töreninde İran İslam Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve bir dizi İranlı yetkiliye de tebriklerimi ilettim.'' ifadesine yer veirldi.

İran'da İmam Humeyni (r.a) liderliğinde 11 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin 46. yıl dönümü kutlanıyor.

Ülkede her sene İmam Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.