İran ve Azerbaycan ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ile bir araya geldiğini duyurdu.

Celalzade sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi ile samimi bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra konsolosluk konuları ve İran İslam Cumhuriyeti parlamenter heyetinin Bakü'deki Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kuruluna katılımı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadesini kullandı.