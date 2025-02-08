Baskonia-Maccabi maçında İsrail protesto edildi

Geleneksel olarak Filistin'e destek veren tutumuyla bilinen İspanya'nın Bask bölgesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kez de Siyonist İsrail basketbol takımı Maccabi Tel Aviv'e en zorlu deplasmanlardan birini yaşatıp, spor salonunun dışında ve içinde eylem yaptı.

Karşılaşmanın oynandığı Vitoria kentinde şiddetli yağışa rağmen sivil toplum kuruluşlarının çağrılarına karşılık vererek sokakları dolduran binlerce Basklı, Maccabi Tel Aviv takımını "Filistin'deki soykırımını aklamak için kullanmakla" suçladığı İsrail'e karşı yürüdü.

Eylemciler, "İsrail'e boykot", "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin'in özgürlük mücadelesi" sloganları attı.