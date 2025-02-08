  1. Spor
8 Şub 2025 15:36

Baskonia-Maccabi maçında İsrail protesto edildi

Baskonia-Maccabi maçında İsrail protesto edildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Vitoria kentinde bugün oynanan Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında kalabalık bir grup, İsrail'i protesto etti.

Geleneksel olarak Filistin'e destek veren tutumuyla bilinen İspanya'nın Bask bölgesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kez de Siyonist İsrail basketbol takımı Maccabi Tel Aviv'e en zorlu deplasmanlardan birini yaşatıp, spor salonunun dışında ve içinde eylem yaptı.

Karşılaşmanın oynandığı Vitoria kentinde şiddetli yağışa rağmen sivil toplum kuruluşlarının çağrılarına karşılık vererek sokakları dolduran binlerce Basklı, Maccabi Tel Aviv takımını "Filistin'deki soykırımını aklamak için kullanmakla" suçladığı İsrail'e karşı yürüdü.

Eylemciler, "İsrail'e boykot", "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin'in özgürlük mücadelesi" sloganları attı.

News ID 1924173

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