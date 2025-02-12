İran milleti 11 Şubat’ta kimliğini ve gücünü herkese gösterdi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün savunma sanayii alanından bir grup bilim adamı, uzman ve yetkili ile Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, bu yılki 11 Şubat günün bir halk hareketi olarak nitelendirerek, “Bu yılki 11 şubat tarihi, devrimin en önemli kutlamalarından biriydi. İnsanlar aslında Pazartesi günü ayağa kalktılar, sokaklara çıktılar, sloganlar attılar, konuşmalar yaptılar ve medya aracılığıyla düşüncelerini paylaştılar. Bunu tüm ülkede gördük. Bu bir halk ayaklanmasıydı, büyük bir ulusal hareketti." dedi.

“Düşmanın sürekli olarak 11 Şubat ve 11 Şubat’ın sahibi olan İran halkı ve 11 Şubatîn kahramanı olan büyük İmam Humeyini (r.a) hakkında propagandayaptığı bir ortamda, halk kendini bu şekilde gösterdi” ifadesini kullanan Ayetullah Hamanei, “Bazı şehirlerde hava koşullarının çok zorlu olmasına rağmen halkın sokaklara çıkması bir birlik mesajıydı. İran halkı büyük bir iş yaptı. Sürekli olarak İran halkına karşı yapılan bu aptalca tehditlere karşı, İran halkı kimliğini, kişiliğini, gücünü ve direncini herkese gösterdi" ifadelerinde bulundu.

Milletin ve vatanın güvenliğinin savunulmasını çok önemli olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, “Bugün İran'ın savunma gücü meşhurdur, devrimin dostları bundan gurur duyuyor, düşmanlar ise bundan korkuyor ve bu gerçek bir ülke için önemlidir” ifadesini kullandı.