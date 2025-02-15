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15 Şub 2025 08:34

İran ve Rusya, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü

İran ve Rusya, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü

İranlı ve Rus yetkililer Moskova’da Batı Asya ve Suriye’deki gelişmeleri görüştü. Taraflar, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını vurgulayarak, krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Taraflar, görüşmede Batı Asya’daki son gelişmeleri, özellikle de Suriye’deki durumu ele aldı. Görüşmelerde, Suriye’nin birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılıklarını yineleyen İran ve Rusya yetkilileri, uluslararası çabaların bu ilke doğrultusunda ülkeye istikrar kazandırması gerektiğine vurgu yaptı.

Ayrıca, Suriye’deki iç meselelerin yalnızca Suriyeli taraflar arasında, kapsayıcı diyalog ve tüm siyasi, etnik ve dini grupların katılımıyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldı.

News ID 1924385

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