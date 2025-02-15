İran ve Rusya, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Taraflar, görüşmede Batı Asya’daki son gelişmeleri, özellikle de Suriye’deki durumu ele aldı. Görüşmelerde, Suriye’nin birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılıklarını yineleyen İran ve Rusya yetkilileri, uluslararası çabaların bu ilke doğrultusunda ülkeye istikrar kazandırması gerektiğine vurgu yaptı.

Ayrıca, Suriye’deki iç meselelerin yalnızca Suriyeli taraflar arasında, kapsayıcı diyalog ve tüm siyasi, etnik ve dini grupların katılımıyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldı.