İran: Yeni Suriye yetkililerinden mesajlar aldık

İran Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani, Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani’nin Tahran ile Şam arasında olumlu mesaj alışverişi olduğu yönündeki son açıklamalarını doğrulayarak, “İran İslam Cumhuriyeti, yeni Suriye yetkilileriyle dolaylı olarak iletişimde ve mesajlar da aldık” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi, Suriye'deki gelişmelere ve Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik bakış açılarının ileriye dönük olduğunu ifade etti.

Şeybani, "Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve uygun zamanda kendi kararımızı alacağız." dedi.

Suriye'nin geleceği konusunda tüm siyasi akımların katılması gerektiğine inandıklarını belirten Şeybani, İran’ın Şam'daki gelişmelerle ilgili tutumunun net olduğunu ve Suriye'nin Ortadoğu'daki özel konumuna göre bu ülkenin geleceğinin ve kaderinin halkı tarafından belirleneceğine inandıklarını vurguladı.

Muhammad Rıza Rauf Şeybani, "Kesinlikle, Suriye'nin istikrarı ve huzuru bizim için özel bir öneme sahiptir ve bu ülkenin iç işlerine dış müdahaleye karşıyız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi Şeybani, Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında, Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Suriye’deki gelişmeler hakkında görüşmeler yaptığını belirtti.

İran ve Rusya’nın Suriye konularında bazı ortak görüşlere sahip olduğunu belirten Şeybani, bu ziyarette, görüşmelerin yoğun bir şekilde devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

