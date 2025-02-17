Ateşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Siyonist rejim savaş uçakları, Güney Lübnan’daki Baalbek bölgesinde bazı noktaları hedef aldı.

El Mayadeen’e göre, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes ilan edilmesine rağmen, Siyonist rejim savaş uçakları Kuzey Bekaa’daki Hrabta ve Hlabta kasabalarına hava saldırısı düzenledi.

Bunun yanı sıra, Boudai Tepeleri’ndeki Vadi el-Zein mahallesi de hedef alındı.

Siyonist rejim ayrıca Lübnan’ın batısındaki El-Lebune bölgesi ile Meys el-Cebel kasabasındaki El-Mufeylce bölgesinde bir dizi patlama gerçekleştirdi.

Öte yandan, Siyonist rejim askerleri, Lübnan ordusu ve Kızılhaç ekiplerinin Hula bölgesine girişine engel olarak, kuşatma altındaki sivillerin tahliyesini önledi.

Saldırılar sonucunda, Siyonist rejim güçlerinin Güney Lübnan’da çok sayıda evi havaya uçurduğu bildirildi.