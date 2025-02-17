Kassam Komutanlarından Muhammed Şahin şehit düştü

İsrail’in Lübnan’ın Sayda kentinde düzenlediği SİHA saldırısında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Muhammed Şahin şehit düştü.

Kanal 12 ve Yediot Aharonot gibi Siyonist basını, Şahin’in Hamas’ın Lübnan’daki askeri operasyonlarını yöneten isimlerden biri olduğunu öne sürdü.

Lübnanlı güvenlik kaynakları ise Sayda’daki saldırının Hamas’a yönelik olduğunu belirtti.

Öte yandan, Filistinli el-Aksa televizyonu, Muhammed Şahin’in İsrail saldırısında şehit düştüğünü duyurdu.

