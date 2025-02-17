Şehit Nasrallah'ın cenaze törenine üst düzey katılım sağlayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bekayi, İran İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünde halkın yüksek katılımıyla düzenlenen yürüyüşler ve kutlama törenlerine değinerek, "22 Behmen (11 Şubat) anma törenlerine gösterdikleri yüksek katılım ve etkili katkıları için büyük ve bilinçli İran milletine teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu büyük milletin kıymetini her zaman bilebiliriz."

Bekayi, bölgesel ve uluslararası gelişmelere de değinerek şunları söyledi: "Bölgesel ve küresel düzeyde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sayın Irakçi bugün Umman'da bulunuyor. Tahran'da Hazar Ekonomik Forumu devam ediyor. Ayrıca, bugün Sudan Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a bir ziyareti gerçekleşecek."

Bekayi açıklamalarına şöyle devam etti: "Tutumlarımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. Sayın Arakçi ile Lübnanlı mevkidaşı arasında verimli görüşmeler gerçekleşti. Bu görüşmelerde, İran ve Lübnan’ın geçmişten gelen ilişkileri ve karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurarak en doğru kararı vermeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, iki ülkenin ve bölgenin yararını istemeyen üçüncü tarafların etkisine izin verilmemesi gerektiği ifade edildi. Görüşmeler sürüyor ve umuyoruz ki İran ve Lübnan halklarının çıkarlarını koruyan makul bir çözüme ulaşacağız."

Bekayi, Dışişleri Bakanı’nın Hint Okyanusu Zirvesi’ndeki konuşması, çeşitli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler ve bu ülkelerin deniz güvenliğini artırmak ve Mekran Bölgesi’nin kalkınması için bölgesel iş birliğini güçlendirme çağrısı hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Bu zirve önemli bir etkinlikti ve Hint Okyanusu kıyısındaki ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi için bir istişare platformu ve fırsat sundu."

Bekayi , "Bu kıyı, dünyaya açılan kapımızdır ve bizim için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda bu bölgenin kalkınması için yoğun çaba harcadık. Bu hedefe ulaşmak için hem yerli hem de yabancı yatırımlara ihtiyacımız var. Bu tür etkinlikleri, Mekran Bölgesi’nin potansiyelini tanıtmak ve bölgedeki tüm ilgili ülkelerin katılımıyla bölgesel güvenliğin güçlendirilmesinin önemini vurgulamak için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bekayi, "Tüm ülkeler için güvenlik sağlanmadan sürdürülebilir kalkınma mümkün değildir. Aldığımız geri bildirimler olumlu yöndedir. Sayın Arakçi, zirve kapsamında diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu adımın, dışişleri teşkilatımızın hem bölge ülkeleriyle hem de bölge dışındaki ülkelerle ilişkileri geliştirme yönündeki stratejik girişimlerine katkı sağlayacağını umuyoruz."

Suriye'nin kaderini kendi halkı belirlemeli

Bekayi, "Suriye halkının kaderi, yalnızca kendi halkı tarafından ve hiçbir dış müdahale olmaksızın belirlenmelidir. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz, tarafların söylem ve eylemlerini yakından takip ediyoruz. Karşı tarafın tutumuna göre adımlarımızı belirleyeceğiz.

Bekayi, İran’ın bölgedeki konumuna vurgu yaparak şöyle devam etti: "İran, Batı Asya’da köklü ve güçlü bir ülke olarak, kendi kapasitesine ve komşu ülkelerle olan derin dostluk bağlarına dayanarak hareket etmektedir. Ulusal ve bölgesel çıkarlarını korumak için her fırsatı değerlendirecek, üçüncü tarafların kötücül girişimlerinin komşu ülkeler arasındaki ilişkilere zarar vermesine izin vermeyecektir."

Bekayi: Suudi Arabistan’ın İran ve ABD Arasında Arabuluculuğu Medya Spekülasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Suudi Arabistan’ın İran ve ABD arasında arabuluculuk yaptığına ilişkin iddialarla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu tür spekülasyonları biz de sadece medyadan duyduk." Ayrıca, Fransa'da iki İran vatandaşının öldürülmesi konusundaki son duruma ilişkin açıklamada bulunan Bekayi, şunları ifade etti: “Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarını korumak, bizim asli görevimizdir. Bu olayın üzerinden birkaç hafta geçti ve Fransız hükümetinden bu konuda bilgi paylaşmalarını bekliyoruz.

Aldığımız bilgilere göre olay, halen soruşturma aşamasında. Konuyu Fransa’daki büyükelçiliğimiz aracılığıyla yakından takip ediyoruz."Bekayi: Suudi Arabistan’ın İran ve ABD Arasında Arabuluculuğu Medya Spekülasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Suudi Arabistan’ın İran ve ABD arasında arabuluculuk yaptığına ilişkin iddialarla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu tür spekülasyonları biz de sadece medyadan duyduk." Ayrıca, Fransa’da iki İran vatandaşının öldürülmesi konusundaki son duruma ilişkin açıklamada bulunan Bekayi, şunları ifade etti: "Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarını korumak, bizim asli görevimizdir. Bu olayın üzerinden birkaç hafta geçti ve Fransız hükümetinden bu konuda bilgi paylaşmalarını bekliyoruz. Aldığımız bilgilere göre olay, halen soruşturma aşamasında. Konuyu Fransa’daki büyükelçiliğimiz aracılığıyla yakından takip ediyoruz."

Putin-Trump Telefon Görüşmesi ve İran'ın Nükleer Programı Üzerine Açıklamalar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen ve İran'ın nükleer programının ele alındığı telefon görüşmesine ilişkin şunları söyledi: "Rusya ile çeşitli konularda sürekli temas halindeyiz. Nükleer program da bu konular arasında yer alıyor.

Bu özel görüşme hakkında da Rus dostlarımızla temas kurduk ve görüşmenin içeriğine ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceğiz." Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran’ın nükleer programına ilişkin açıklamalarına da değinen Bekayi, şu ifadeleri kullandı: "İran, son otuz yıldır Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) bağlı olarak hak ve yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmiştir. İran'ın yürüttüğü tüm barışçıl nükleer faaliyetler, NPT kapsamında ülkemizin devredilemez haklarına dayanmaktadır. Bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız." Ayrıca, Trump'ın BRICS'e yönelik tehditleri hakkında da değerlendirmede bulunan Bekayi, şunları dile getirdi: "Uluslararası kurumlar ve çok taraflı örgütler, üye ülkelerin çıkarlarını gözeterek titiz değerlendirmeler sonucunda oluşturulmuştur. Yıllardır üyelerinin çıkarlarını koruyan ve iş birliği için önemli bir platform sağlayan BRICS gibi güçlü bir yapı, herhangi bir tehditle sarsılamaz. BRICS üyesi ülkeler, kendi çıkarlarının bilincindedir ve bugün geçmişten daha güçlü bir iradeyle iş birliği yolunda ilerlemeye devam edeceklerdir."