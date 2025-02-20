Şehit Nasrullah’ın tabutu tören için hazırlandı (+foto)

Direnişin öncü isimlerinden Şehit Seyyid Hasan Nasrullah’ın naaşını taşıyacak tabut, tören için hazır hale getirildi.

Özenle hazırlanan tabut, dini ve direniş sembolleriyle süslenerek, son yolculuğuna uğurlanmak üzere tören için hazırlandı.

Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni 23 Şubat'ta yapılacak

Hizbullah’ın Eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın cenaze töreninin 23 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor.

Hasan Nasrullah, 27 Eylül'de Dahiye bölgesinde işgalci İsrail ordusunun düzenlediği terör saldırısı sonucunda şehit düşmüştü.

Şehit Nasrullah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısıyla şehit olmuştu.