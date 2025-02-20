ABD'li aktivist, Nasrullah’ın şehadetini yerinde değerlendirdi (+video)

ABD'li siyasi aktivist Jackson Hinkle, Lübnan’ın Beyrut’unun Dahiye bölgesinde, şehit Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetinin yaşandığı alanda açıklamalarda bulundu.

Hinkle, “Şu anda Beyrut’un Dahiye bölgesindeyim. Burası, şehit Seyyid Hasan Nasrullah’ın terörist saldırıya uğradığı yer. Burada büyük apartman blokları vardı, fakat şimdi tamamen yıkıldılar. 100 ton bomba ve patlayıcı ile bu kadar büyük bir tahribat yaşandı. Böyle bir şeyi daha önce görmedim” dedi.

Hinkle ayrıca “Donbas’ta bulundum ve orada binaların nasıl patladığını gördüm, örneğin iki katlı üst kısımlar yıkıldı. Ancak buradaki yıkım tamamen farklı ve çok daha büyük. Şehidin ruhu şad olsun. Direnişi ve bu mücadelenin büyüklüğü gerçekten hayret verici” diye ekledi.