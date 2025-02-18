ABD şirketlerinin Rusya'dan çıkış sonrası büyük zararı

Sputnik’in haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, ABD şirketlerinin Rusya pazarını terk etmelerinin ardından toplam 300 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Dmitriev, açıklamasında şunları söyledi: "ABD ve Rusya ekonomileri, iki ülke arasındaki ortak iş birliklerinden önemli faydalar sağlayabilir. Daha iyi çözümler bulmak için görüşme ve müzakere perspektifleri, yalnızca ABD ve Rusya için değil, tüm dünya ülkeleri için önem taşımaktadır."

Ayrıca Dmitriev, Biden yönetiminin Rusya ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerinde hata yaptığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "İki ülke, özellikle Arktik Bölgesi gibi alanlarda ortak projelere yönelmelidir."

Bugün, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın katılımıyla Riyad’da ABD ve Rusya arasında ikili görüşmeler başladı.