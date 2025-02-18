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18 Şub 2025 17:54

Pezeşkiyan, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

Pezeşkiyan, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 3. Hazar Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Tahran'da bulunan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Asadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in selamlarını Mesut Pezeşkian'a iletti.

Görüşmede İran-Azerbaycan ilişkilerinin dostluk ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde geliştirilmesi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin yeni içerikle zenginleştirilmesi konuları ele alındı.

İran ile Azerbaycan arasında ulaşım, enerji ve petrol-gaz alanlarında yürütülen projelerin uygulanmasına ilişkin konular gözden geçirildiği görüşmede 3. Hazar Ekonomik Forumu'nun önemi vurgulanarak, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizi olarak gördüğü bir kez daha belirtildi.

Ayrıca bölgedeki yeni gerçekler göz önünde bulundurularak güncel konular görüşüldü.

News ID 1924515

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