En Eski Filistinli mahkum 45 yıl sonra serbest bırakılıyor

Rusya el-Yevm’in haberine göre, 45 yılını Siyonist rejimin hapishanelerinde geçiren Filistinli mahkûm Nâil el-Berğusi’nin ailesi, kendisinin önümüzdeki hafta Tel Aviv ile gerçekleştirilecek esir takası kapsamında serbest bırakılacağını duyurdu.

Habere göre, serbest bırakıldıktan sonra Nâil el-Berğusi’nin Filistin dışına sürgün edilmesi planlanıyor.

1957 doğumlu Nâil Salih Abdullah el-Berğusi, Siyonist rejimin hapishanelerinde bulunan en eski Filistinli mahkûm olarak biliniyor.

Öte yandan Hamas Hareketi, perşembe günü dört Siyonist esirin naaşlarını teslim edeceğini ve altı Siyonist esirin ise cumartesi günü serbest bırakılacağını açıkladı.