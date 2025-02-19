Tahran-Moskova ilişkiler BRICS ile güçleniyor; Merkez Bankası Başkanı Rusya'da

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Fersin, Rusya Merkez Bankası Başkanı ile görüşmek, İran ve Rusya arasındaki para ve bankacılık iş birliğinin geliştirilmesine yönelik müzakereleri sürdürmek ve iki ülkenin BRICS grubundaki iş birliğinin devamı konusunda görüşmeler yapmak amacıyla Tahran’dan Rusya’nın Yekaterinburg şehrine hareket etti.

Ekonomik diplomasinin güçlendirilmesi çerçevesinde, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın resmi daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ferzin’in bu ziyaretinde, İran ve Rusya arasındaki para anlaşmasının ilerletilmesi, ayrıca BRICS üyesi ülkelerle ekonomik, parasal ve bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularında müzakereler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ferzin, İran Cumhurbaşkanı’nın Moskova’ya gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında şu açıklamada bulunmuştu: "İran ve Rusya arasındaki para anlaşması fiilen uygulanmaya başladı ve iki ülkenin para birimleri, ticari döviz piyasasındaki mutabakata dayalı kur üzerinden takas ediliyor."

İran ve Rusya arasındaki bir diğer büyük proje ise, Mir ve Şetab kart ödeme sistemlerinin birbirine bağlanmasıdır. Bu projenin ilk aşaması hayata geçirilmiş olup, ikinci ve üçüncü aşamaları da planlama aşamasındadır.

İran ve Rusya Merkez Bankaları arasında imzalanan ortak eylem planı üç ana başlık altında uygulanmaya başlamıştır:

İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması, İki ülkenin bankacılık mesajlaşma sistemlerinin (SEPAM ve SPFS) bağlanması, Kart ödeme ağlarının entegrasyonu.

Yekaterinburg, Sverdlovsk bölgesinin merkezi olup, Rusya’nın Ural Federal Bölgesi’nin sanayi merkezi olarak bilinmektedir.