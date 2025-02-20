İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan Grossi'nin son açıklamalarına yanıt

İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin son açıklamalarına yanıt olarak bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

"Ajans Genel Başkanı önemli bir uluslararası örgütün en üst düzey yetkilisi olarak, her zaman tarafsız, profesyonel ve siyasi önyargılardan uzak konuşması ve davranması beklenmektedir.

Ne yazık ki Sayın Grossi'nin bazı açıklamaları ve tutumları, özellikle son dönemdeki açıklamaları, bu özelliklerden yoksun ve bu önemli uluslararası örgütün tarafsızlık ve profesyonellik yolundan saparak itibarını zedeleyebileceği yönünde endişelere yol açmıştır.

ABD ve bazı Batılı ülkelerin İran'a yönelik haksız baskıları için bu örgütü kullanmaya etmeye çalıştıkları bir ortamda, bu tür siyasi ve amatörce açıklamalar, gayrimeşru çıkarlarının bahanesi haline gelebilmektedir.

ABD ve bazı Batılı ülkelerin İran'a yönelik haksız baskıları için bu örgütü istismar etmeye çalıştıkları bir ortamda, bu tür siyasi ve acemi açıklamalar, gayrimeşru çıkarlarının bahanesi haline gelebilmektedir.

Açıklamalarında İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını kanıtlamasını talep etti. Her sağduyulu insan bilir ki, en belirgin hukuki prensip masumiyet ilkesidir; Başka bir deyişle, "el beyyinet el elmüddea yani: iddiasını isbatlaması" lazım.

Grossi, IAEA'nın tüm denetimlerinin yaklaşık dörtte birinin, dünyadaki nükleer tesislerin yüzde üçünden azını oluşturan İran'ın nükleer tesislerine yönelik olduğunu herkesten daha iyi biliyor.

İran, nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu defalarca vurguladı. Genel Müdürün bu şekilde tekrar tekrar siyasi konuşmalar yapması onun onuruna ve konumuna aykırıdır ve buna son verilmelidir."

Ne olmuştu?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi yaptığı konuşmada, İran nükleer meselesine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) güncelliğini yitirdiğini belirterek, Tahran ile yeni bir anlaşma formatına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Grossi, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ederek 2015 nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesini kınamadan, "nükleer anlaşma boş bir kabuktu. Şu anda hiç kimsenin JCPOA'nın bir rol oynayabileceğini düşündüğünü sanmıyorum" dedi.