Şehit Süleymani ile Şehit Nasrullah'ın görülmemiş fotoğrafı (+foto)

Şehit Süleymani ve Seyyid Hasan Nasrullah, Ortadoğu'da emperyalist güçlere karşı yürütülen mücadelenin en önemli figürleri arasında yer alıyordu. Şehit Süleymani, Filistin, Lübnan, Suriye ve Irak'taki direniş hareketlerine stratejik destek sağlarken, Şehit Nasrullah ise Lübnan'daki direnişin lideri olarak büyük başarılara imza attı.

Bu tarihi fotoğraf, direniş cephesinin takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken, özellikle sosyal medyada "direnişin sarsılmaz dostluğu" vurgusuyla binlerce kez paylaşıldı.