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21 Şub 2025 14:24

Şehit Süleymani ile Şehit Nasrullah'ın görülmemiş fotoğrafı (+foto)

Şehit Süleymani ile Şehit Nasrullah'ın görülmemiş fotoğrafı (+foto)

Direniş cephesinin iki önemli ismi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün efsanevi komutanı Şehit Kasım Süleymani ile Lübnan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın daha önce yayımlanmamış bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

Şehit Süleymani ve Seyyid Hasan Nasrullah, Ortadoğu'da emperyalist güçlere karşı yürütülen mücadelenin en önemli figürleri arasında yer alıyordu. Şehit Süleymani, Filistin, Lübnan, Suriye ve Irak'taki direniş hareketlerine stratejik destek sağlarken, Şehit Nasrullah ise Lübnan'daki direnişin lideri olarak büyük başarılara imza attı.

Şehit Süleymani ile Şehit Nasrullah'ın görülmemiş fotoğrafı (+foto)

Bu tarihi fotoğraf, direniş cephesinin takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken, özellikle sosyal medyada "direnişin sarsılmaz dostluğu" vurgusuyla binlerce kez paylaşıldı.

News ID 1924599

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