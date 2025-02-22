Şehit Nasrullah'ın kızı, babasının kişisel özelliklerini anlattı

Şehit Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın kızı Zeynep Nasrullah, Al Mayadeen'e verdiği röportajda, babasının kişisel ve aile hayatına dair bilinmeyen yönleri anlattı. Zeynep Nasrullah, böylesine büyük bir liderin kızı olmanın kendisi için bir onur olduğunu vurguladı.

“Çocukluğumda babamla geçirdiğim zaman kısıtlıydı”

Babasının yoğunluğu nedeniyle diğer çocuklar gibi onunla vakit geçirme şansı bulamadığını belirten Zeynep Nasrullah, “Babamın sorumlulukları nedeniyle onunla sık vakit geçiremedik ama annem, onun eğitim anlayışına tamamen bağlıydı ve bizi bu doğrultuda yetiştirdi.” dedi.

“O, ahlakıyla Ehl-i Beyt’i temsil ediyordu”

Nasrullah, babasının katı prensiplere sahip, ideal bir eş ve baba olduğunu, aile içinde şeffaf, duygusal ve merhametli bir insan olarak tanındığını dile getirdi. Zeynep Nasrullah “Bize hiçbir şeyi zorla yaptırmazdı, ama söyledikleri o kadar ikna ediciydi ki, tavsiyelerini her zaman dikkate alırdık.” ifadelerini kullandı.

Şehit oğlu Hadi Nasrullah ve ailedeki direniş ruhu

Kardeşi Hadi Nasrullah’ın şehadeti hakkında konuşan Zeynep Nasrullah, babasının ona asla baskı yapmadığını, ancak şehadetinin halkın direniş ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

“Ramazan Ayı, ailemiz için özeldi”

Nasrullah, babasının güvenlik önlemleri nedeniyle sınırlı bir aile hayatı yaşamak zorunda kaldığını, ancak özellikle Ramazan ayında tüm ailenin bir araya geldiğini belirtti. Şehit Nasrullah'ın kızı “Babam torunlarıyla Ramazan iftarlarında özel bir bağ kurardı ve herkes bu anları dört gözle beklerdi.” ifadesinde bulundu.

Eşi Şehit Hasan Kasır ve direniş mücadelesi

Eşinin de bir mücahit olarak genç yaşlardan itibaren direnişin içinde yer aldığını ve 1999’daki Beyt Yahoun operasyonu gibi birçok saldırıda ön saflarda bulunduğunu belirten Nasrullah, eşinin Seyyid Hasan Nasrullah’a duyduğu sevginin sadece bir aile bağı olmadığını, onu gerçek bir lider ve rehber olarak gördüğünü söyledi.

Son görüşme ve babasının vasiyeti

Babasıyla son görüşmesinin Aşura’dan önce olduğunu belirten Nasrullah, babasının halkı Allah’a daha da yaklaştırma çabası içinde olduğunu vurguladı. Babasının, merhum Hizbullah lideri Seyyid Abbas Musevi’nin “Tüm kalbimizle sizlere hizmet ediyoruz” sözünü sık sık hatırlattığını ve halkın sıkıntılarına büyük önem verdiğini ifade etti.

“Ümmet yetim kaldı”

Zeyneb Nasrullah, babasının halkı her zaman kendi evlatları gibi gördüğünü belirterek, onun kaybının sadece ailesi için değil, tüm İslam ümmeti için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. “Seyyid Hasan Nasrallah, gerçek bir İslam önderiydi ve onun yokluğu, halkın evlatlarını ve sevdiklerini kaybetmelerinden bile daha derin bir acıya sebep oldu.” şeklinde konuştu.

“İmam Musa Sadr’ın izinden gitti”

Babasının İmam Musa Sadr’dan büyük ölçüde etkilendiğini, onun hayat felsefesini kendine rehber edindiğini belirten Nasrallah, Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetine kadar ilmi çalışmalarına devam ettiğini ve İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin derslerine katıldığını açıkladı.

“Zafer kazandık ama yetim kaldık”

Son olarak, babasının yokluğunun halk üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyleyen Nasrullah, “Zafer kazandık ama yetim kaldık. Halk da tıpkı bizim gibi onun dönmesini ve bu zaferi kutlamasını bekliyor.” diye kaydetti.