Şehit Nasrallah nasıl Lübnan'ın "milli kahramanı" haline geldi?

2024 Eylül'ün son günlerinde, Siyonist rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere New York'a gitmişti. Bu sırada birçok ana akım medya, kuzey cephesinde bir ateşkes anlaşmasının sağlanabileceğini haber veriyordu. Lübnanlı liderler Washington'dan olumlu haberler beklerken, Lübnan İslami Direniş liderleri, savaş alanının güncel durumunu değerlendirmek üzere ana merkezde ortak bir toplantı düzenledi.

Likud partisi liderinin BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının başlamasından sadece birkaç dakika önce, Siyonist rejim ordusu, Seyyid Hasan Nasrallah ve tüm direniş komutanlarının öldürülmesi emrini verdi. Siyonist rejimin savaş uçakları, bir terör saldırısı sırasında Beyrut'un kalbindeki Hizbullah komuta merkezinin çevresine yüzlerce ton patlayıcı madde bırakarak, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehit düşmesine neden oldu. Ancak Siyonistlerin beklentilerinin tam tersine bu olay Lübnan İslami Direniş için son değildi, aksine direnişin yapısına yeni ve taze bir ruh kazandırdı. Bu yazıda, Lübnan İslami Direniş liderinin nasıl "milli kahraman" haline geldiğini incelemeye çalışacağız.

40 yıl önce, İsrail tanklarının Filistin Kurtuluş Örgütü ile mücadele bahanesiyle Beyrut sokaklarında geçit töreni düzenlediği zaman, Emel hareketinin içinden çıkan bir grup Lübnanlı mücahit kendini ortaya koydu; bu grup daha sonra Lübnan İslami Direnişi olarak tanınacaktı.

Lübnanlı mücahitler, İran İslam Devrimi'nin düşünce yapısından ve rahmetli İmam Humeyni'nin şahsiyetinden ilham alarak "Velayet-i Fakih" ilkesine inandılar ve yabancı işgalcilere karşı silahlı direnişi benimsediler. Amerikan, Fransız ve İsrail askerlerinin Beyrut sokaklarında geçit töreni düzenlediği anda, Lübnanlı mücahitler boş elleriyle bu güçlerin kademeli olarak çekilmesi için zemin hazırladılar. Seyyid Hasan Nasrallah, şehit Abbas Musevi sonrasında küçük bir gerilla grubunu bilge liderliğiyle Lübnan'daki en büyük siyasi ve askeri harekete dönüştürebildi. Bu durum, "direniş söyleminin" yalnızca savaş ve kriz zamanlarında zayıflamakla kalmadığını, aynı zamanda "şehitlik arayışı" ruhuyla güçlendiğini göstermektedir.

Lübnan'ın Devlet-Milletleşme Sürecinde Kilit Figür

Lübnan'da devlet-milletleşme projesinin tamamlanması yolunda, şehit Nasrallah önemli bir rol oynamıştır. Seyyid Hasan Nasrallah'ın Lübnan güvenliğine olan en önemli milliyetçilik ve bağlılık tezahürünü, Aksa Tufanı Savaşı sırasında gözlemleyebiliriz. Kassam Tugayları'nın Siyonist rejime karşı gerçekleştirdiği beklenmedik operasyondan sonra, direniş ekseninin bazı üyeleri Hizbullah'ın doğrudan kuzey cephesine girmesini talep ettiler. Aynı zamanda Macron hükümeti, Hizbullah Genel Sekreteri'ne, Lübnan Meclisi'nde başkanlık yapması ve Filistin cephesine girmemesi karşılığında 54 milyar dolarlık yardım teklifinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrallah, ileri görüşlü bir yaklaşım sergileyerek ve Lübnan içindeki siyasi durumu göz önünde bulundurarak akıllıca bir yol seçmeye karar verdi. Bugün Lübnan'da, günlük rekabetlere aldırış etmeden, farklı siyasi ve düşünsel gruplardan insanlar, direniş söylemine ve şehit Nasrallah'ın kişiliğine hayranlık duymakta ve ilgi göstermektedir. Lübnan'da görev yapan gazeteciler ve uzmanlar tarafından yapılan saha değerlendirmelerine göre, birçok Hristiyan vatandaş bile Şehit Nasrallah'ın cenaze törenine katıldıklarını ve manevi liderlerine biat ettiklerini bildirdi.

Hizbullah'ın şehit lideri, ulusal bir lider olarak, tüm Lübnan'ın menfaatlerini her türlü aşiret, din ve siyasi partinin ötesinde görüyordu. Bu durum, Lübnan halkının şehit Nasrallah'ı, Lübnan'ın milli bayrağı ve egemenliği için bireysel ve grup taleplerinin ötesinde öncelik tanıyan, ülkenin onurunu ve çıkarlarını korumaya hazır bir ulusal figür olarak benimsemesine neden oldu.

Direniş Okulu, Bölge Güvenliğinin Teminatı

Şehit Nasrallah ve şehit Heniye, direniş topluluğunda yer almadığı bir dönemde, Benjamin Netanyahu ve Trump, Gazze nüfus yapısını bozmak ve Filistinlileri Ürdün ile Mısır'a taşımak talebinde bulunacak kadar cesur davrandılar.

Arap Suudi Krallığı, geleneksel tutumuna dayanarak, Kral Abdullah'ın planı doğrultusunda "İki Devlet" fikrinin hayata geçirilmesini isterken, Netanyahu İsrail Kanal 13'te verdiği bir röportajda Suudi yetkililere hitap etti ve küçümseyici bir üslupla, eğer gerçekten Suudi yöneticiler Filistinliler konusunda endişeliyse, onları yarımadaya götürüp Filistin devletinin kurulmasına olanak sağlamaları gerektiğini söyledi.

Bazı analizciler, Siyonist Rejim liderlerinin Arap ülkesi yöneticilerine karşı kullandıkları sert dilin, İslam dünyasına şehit Nasrallah gibi isimlerin İsrail'in aşırı taleplerine karşı caydırıcı bir rol oynadığını ve Siyonistlerin bölgede aşırılığa kaçmasını engellediğini kanıtlayacağını düşünüyorlar.

Eğer Hizbullah, Şam bölgesinin kalbinde, dişlerine kadar silahlanmış İsrail ordusunu kontrol altına alamazsa, Arap ülkeleri bölgenin sınırlarını yeniden değiştirmeye ve "Büyük Orta Doğu" fikrini hayata geçirmeye hazır olmalıdır. Buna bağlı olarak, önümüzdeki yıllarda bölge ülkelerinin direniş fikriyle daha fazla uyum içinde olmaya hazır olmaları öngörülüyor.

Sonuç:

Bugün, Pazar günü, 23 Şubat 2025 tarihinde, Lübnan halkı ve tüm "Direniş Ekseni" destekçileri, Lübnan milletinin sığınağı ve bölge halkının güvenliğini sağlayan saygıdeğer Seyyid'in cenaze törenine katılacaklar. Önümüzdeki hafta ve ayların gelişmeleri, Seyyid Hasan Nasrallah'ın yalnızca Lübnan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumakla kalmadığını, aynı zamanda Kudüs'ü işgal eden rejime karşı Arap-İslami onur ve şerefini muhafaza ettiğini kanıtlayacak.

23 şubat dönüm noktası olarak Seyyid Hasan Nasrallah ve Şeyh Safiuddin şehitlerinin kanı sayesinde, Hizbullah'ın Lübnan siyasi arenasına dönüşünün ve Doğu Arap bölgesinde direnişin yeniden canlanmasının başlangıcı olacaktır.