İsrail rejimi yine sözünde durmadı

İsrail rejimi, Hamas ile esir takasının yedinci turunda dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıkladı. İsrail'in sözde Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı duyuruldu. Serbest bırakılması beklenen esir sayısı ise 602 olarak telaffuz edildi. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada da, İsrail rejiminin 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.