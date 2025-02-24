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24 Şub 2025 14:01

Irakçi Cenevre'de ikili temaslarda bulundu

Irakçi Cenevre'de ikili temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Cenevrede'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 58. Oturumu sırsında ikili temaslarda bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 58. Oturumu sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ayrı ayrı görüştü.

Bugün başlayan BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu, insan haklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi alanındaki en önemli küresel etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Birçok kriz bölgesindeki insan hakları durumunun ele alınacağı toplantı, 4 Nisan'a kadar sürecek.

News ID 1924754

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