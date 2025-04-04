Tahran’dan İnsan Hakları Konseyi'ndeki İran karşıtı karara tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere, Almanya ve bazı diğer Batılı ülkelerin insan hakları mekanizmalarını gelişmekte olan ülkelere siyasi baskı uygulamak amacıyla kötüye kullanmaya devam etmelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu ülkelerin İnsan Hakları Konseyi'nde İran karşıtı bir karar çıkarma girişiminde bulunmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, bu kararın içeriğini; tasarlayanların kötü niyetli olması, dayanak gösterilen iddiaların gerçek dışı olması, bir veya birkaç iddia edilen ihlale dayalı genellemeler ve sonuçlar çıkarılması, çelişkili ifadeler ve isimsiz kaynaklara dayalı belgelenmemiş iddialar nedeniyle hukuki açıdan değersiz ve geçersiz olarak nitelendirdi.

Sözcü Bekayi, İngiltere, Almanya, Kanada ve bu İran karşıtı kararın diğer destekçilerinin son iki yılda Batı Asya bölgesinde – özellikle Gazze’deki soykırım ve Siyonist rejimin Lübnan ile Suriye halkına yönelik işlediği suçlar – karşısındaki tutumlarına değinerek, “Ne Siyonist rejimin en büyük siyasi, mali ve silah destekçilerinden biri olan ve dışişleri bakanının Gazze'deki soykırımı kanıtlamanın milyonlarca insanın öldürülmesini gerektirdiğine inanan İngiltere ne de İsrail'in soykırımında kullanılan silahların ikinci büyük tedarikçisi olan ve dışişleri bakanının masum Filistinli kadın ve çocukların öldürülmesine açıkça izin verdiği Almanya insan hakları konusunda başkalarına ders verme konusunda herhangi bir ahlaki meşruiyete sahip değildir” ifadelerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Perşembe günü 3 Nisan, bu konseyin İran işleri özel raportörün görev süresini uzatan ve hakikatleri araştırma komitesinin süresiz faaliyet göstermesine izin veren bir kararı onayladı.