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26 Şub 2025 13:04

Siyonist askeri komutan: Ordumuz 7 Ekim'de tamamen felç oldu

Siyonist askeri komutan: Ordumuz 7 Ekim'de tamamen felç oldu

Siyonist rejimin askeri komutanlarından biri, Aksa Tufanı operasyonu karşısında rejim ordusunun yetersiz kaldığını itiraf etti.

El-Cezire'nin aktardığına göre, Siyonist rejim ordusunun askeri istihbarat birimine bağlı 8200. Birim'in komutanı, 7 Ekim 2023'te ordularının uzun saatler boyunca felç olduğunu kabul etti.

Komutan, "Görevlerimi gerektiği gibi yerine getirmedim. 7 Ekim operasyonu geçici bir olay değil, ordumuzda yayılan bir hastalıktı." dedi.

8200. Birim komutanı ayrıca, "7 Ekim'de yenildim ve olanları değiştiremem." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Siyonist rejim ordusu, 7 Ekim 2023'te Filistinli güçlerin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili bir soruşturma yürüttü. Nahal Oz üssü, Aksa Tufanı operasyonu sırasında saldırıya uğrayan en önemli mevzilerden biriydi.

Rapora göre, Filistinli güçler bu üssün koordinatlarını ve zayıf noktalarını iyice incelemiş ve nöbetçi askerlerin konumlarını da biliyorlardı.

News ID 1924807

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