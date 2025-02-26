ABD, İran'a yönelik yaptırımlarına 6 kuruluşu daha ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı (İHA) programı için parçalar tedarik eden Çin ve Hong Kong merkezli 6 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla İran'ın İHA üretiminin hedef alındığı ileri sürüldü.

Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik maksimum baskı kampanyası çerçevesinde uygulanan yeni yaptırımın insansız hava aracı parçalarının tedarikini baltalayabileceğini iddia etti!

Biden hükümeti de, İran'ın insansız hava aracı programı için kritik parçalar tedarik eden Rayan Roshd Afzar Şirketi ile bağlantılı 4 kuruluş ile İran Havacılık Endüstrisi Örgütü'nün İranlı bir yöneticisini yaptırım listesine almıştı.