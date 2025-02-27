İran'dan İsrail rejiminin Suriye'ye saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, işgal rejimi İsrail'in Suriye'nin güneyinde ve Şam'ın çevresine yönelik düzenlediği yeni hava ve kara saldırılarını şiddetle kınadı.

Siyonist rejimin Suriye topraklarındaki yayılmacı ve saldırgan eylemlerinin devam etmesi konusunda uyarıda bulunan Bekayi, uluslararası toplumdan ve İslam ülkelerinden bu saldırıları kınamak ve Siyonist rejimin gayri meşru eylemlerine son vermek için harekete geçmesini istedi.

Bekayi, Siyonist İsrail'in 1974 Anlaşması'nı (Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması) defalarca ihlal ettiğini belirterek, bu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İranlı yetkili, BMGK'ya, Siyonist İsrail'in saldırılarını durdurma konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.