Trump, Ukrayna’ya silah sevkiyatını sonlandırmayı gündeme getirdi

Washington Post, Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yaşanan gerginlik sonrası, Ukrayna’ya yapılan tüm silah sevkiyatlarını durdurmayı planladığını duyurdu.

Gazeteye göre, bu karar Sonunda Başkanlık yetkisiyle Ukrayna’ya gönderilecek radar, zırhlı araç, mühimmat ve füzeler gibi silah ve teçhizatları kapsayacak.

Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışma, Beyaz Saray’daki görüşme sırasında kontrolden çıkarak bağırarak birbirlerine hakaret etmelerine neden oldu.

Trump, Zelenskiy’i Amerika’ya saygısızlık yapmakla suçladı. Ayrıca, Trump’ın yardımcısı JD Vance, Zelenskiy’nin ABD’ye verdiği tüm yardımlar için hiçbir teşekkürde bulunmadığını belirtti.

Tartışmanın ardından, planlanan basın toplantısı iptal edildi ve Ukrayna heyeti, Beyaz Saray’ı erken terk etti.

Ayrıca, iki ülke arasında imzalanması beklenen maden anlaşması da sonuçsuz kaldı.