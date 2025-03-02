Yeni Bavar-373 hava savunma sistemi yakında tanıtılacak

İran Ordusu Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''İran Silahlı kuvvetleri, özellikle de kara kuvvetlerinin hava savunma birlikleri her türlü tehdide karşı koymaya hazır durumda'' dedi.

Bavar-373 sisteminin yeni versiyonu yakında tanıtılacak

Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bavar-373 hava savunma sisteminin yeni versiyonu yakın gelecekte tanıtılacak.'' açıklamasını yaptı.

Bavar 373 Hava Savunma Sistemi

Bavar 373, Sayyad 4 adlı füze sistemini kullanır. Sayyad 4 füzesi, hedefleri yüksek hassasiyetle vurabilme kapasitesine sahiptir. Bavar 373’te iki ana radar bulunur. Bunlardan biri S-bandı radar olup, uçakları ve diğer büyük hava tehditlerini uzun mesafelerden tespit edebilir. Diğeri ise X-bandı atış kontrol radar sistemidir ve hedefe daha kısa mesafeden daha hassas bir takip sağlar. Bu radarlar, aktif elektronik taramalı dizi (AESA) teknolojisi kullanır, bu da radarın daha zor tespit edilmesini ve daha yüksek çözünürlük sunmasını sağlar.

Bavar 373, yaklaşık 200-300 km menzile sahiptir ve yüksek irtifada uçan hedeflere karşı etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Hedeflere 150 km uzaklığa kadar vurma yeteneğine sahiptir.

Sistem, aynı anda birden fazla hedefi takip edip angaje olabilmektedir. Bu özellik, yoğun saldırılar karşısında sistemi daha etkili hale getirir.

İsrail rejiminin 26 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırısı sırasında İran'ın hava sahasını bahsi geçen hava savunma sistemleriyle savunduğu söyleniyor.

8 yıllık savaşın ardından çok sayıda savunma sistemi inşa eden İran bu alanda kendi kendine yeterli olduğunu göstermektedir.