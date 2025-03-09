İran’da hava taksi ilk seferine çıktı (+Video)

Bugün , İran havacılık sektörü için önemli bir gelişme yaşandı.

Kerec - Kazvin hattında ilk resmî hava taksi (Airtaksi) uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri ve havacılık sektöründen birçok ismin katılımıyla yapılan bu uçuş, ülkede hızlı ve akıllı hava taşımacılığının geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu özel uçuş, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Hüseyin Purferzane’nin desteğiyle, Atlas Havayolları’na ait Piper tipi bir uçakla gerçekleştirildi.

Hava Taksi nedir?

Hava taksi (Airtaksi), küçük uçaklar veya ticari jetler kullanılarak kısa ve orta mesafeli yolcu taşımacılığı sağlayan modern bir ulaşım sistemidir.

Bu sistem, seyahat süresini kısaltmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve esnek bir ulaşım alternatifi sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Dünya genelinde büyük şehirlerde ve altyapı açısından kısıtlı bölgelerde yaygın olarak kullanılan hava taksi hizmeti, İran’da da şehirler arası ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

İran’da hava taksi taşımacılığı geçmişte de faaliyet gösteriyordu, ancak altyapı eksiklikleri nedeniyle zamanla geri plana düştü. Son yıllarda bu alana yapılan yatırımlarla birlikte Atlas Havayolları, 2020 yılında İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan hava taksi lisansı alan ilk özel şirket olarak sektöre öncülük etmeye başladı. Şirket, son dört yılda farklı rotalarda hava taksi hizmeti sunarak İran’da bu alanda önemli bir gelişme kaydetti.